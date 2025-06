Biella, escursionista disperso sul monte Bo: trovato morto dopo 17 giorni

Dopo diciassette giorni è stato ritrovato il corpo di Luca Gerbino, l'escursionista 60enne scomparso sul monte Bo (Biella). L'uomo residente a Cavallirio (Novara) era partito domenica 25 maggio per una camminata in vetta. Il giorno dopo, non vedendolo, gli amici avevano lanciato l'allarme. Soccorso alpino e vigili del fuoco l'hanno cercato per giorni. Mercoledì 11 giugno le ricerche sono state concentrate nella zona di Punta Rusca, a confine tra Biellese e Valsesia. E lì che è stato scoperto il corpo. L'uomo è stato vittima di una caduta.