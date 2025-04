Precipita sul Monviso (Cuneo), morto scialpinista

Uno scialpinista è morto in un incidente in montagna nella zona del Monviso, in provincia di Cuneo. L'allarme è stato lanciato dalla compagna di escursione, che ha riferito di avere visto l'uomo precipitare dal Colle delle Traversette. Il corpo è stato individuato a una quota di circa 2.700 metri da una squadra di tecnici del Soccorso alpino giunti sul posto a piedi (con sci e pelli di foca) in quanto l'elicottero del servizio di Azienda Zero non ha potuto avvicinarsi a causa della nebbia. Il corpo è stato recuperato e trasportato via terra fino al Pian del Re dove è stato consegnato alle autorità. Nel frattempo il tecnico di Centrale Operativa del Soccorso Alpino ha aiutato telefonicamente la donna a iniziare la discesa per condurla rapidamente in luogo sicuro.