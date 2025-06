Casa in fiamme nel Cuneese, anziana muore tra le macerie

Un'anziana donna è morta nell'incendio della sua abitazione nel centro storico di Govone, in provincia di Cuneo, vicino al parco del castello sabaudo. L'allarme è scattato nel pomeriggio, ma il corpo della donna, ultraottantenne, è stato rinvenuto dai vigili del fuoco in serata. Era sotto il tetto collassato a causa delle fiamme. Le cause dell'incendio sono in fase di accertamento da parte dei carabinieri e dei tecnici dei vigili del fuoco, intervenuti con squadre dai comandi di Cuneo e Asti e dal distaccamento di Alba, oltre che con i volontari di Santo Stefano Belbo.