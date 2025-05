Torino, gli "esplode" il fegato dopo un incidente sul lavoro: 55enne salvato grazie a un trapianto all'ospedale Molinette

Trasferito da Cuneo alla Terapia Intensiva Centralizzata dell'ospedale Molinette della CDSS (diretta dal dottor Maurizio Berardino), il paziente è stato valutato in urgenza per decidere se potesse essere salvato con un trapianto dal Direttore del Centro Trapianto di Fegato professor Renato Romagnoli e dall'epatologa dottoressa Silvia Martini. Inserito in lista d'attesa in super-urgenza nazionale, poche ore dopo il Centro Nazionale Trapianti di Roma (diretto dal dottor Giuseppe Feltrin) ha segnalato al Centro Regionale Trapianti del Piemonte (diretto dal dottor Federico Genzano) la disponibilità del fegato di un donatore compatibile in un'altra regione italiana. Dopo sole 18 ore dall'immissione in lista, il paziente è entrato nella sala operatoria del Centro Trapianto Fegato.