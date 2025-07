Torino, ha un malore mentre si allena in palestra: muore una 22enne

Una ragazza di 22 anni, Martina Gillio, è morta all'ospedale Molinette di Torino dopo essere stata colpita da un arresto cardiaco mentre si allenava in palestra a Poirino. La giovane, originaria di Chieri, stava svolgendo una sessione in sala pesi quando si è accasciata. Il personale della struttura è intervenuto immediatamente, praticando le manovre di rianimazione e utilizzando il defibrillatore in dotazione, ma le condizioni della ragazza sono apparse subito critiche. Martina, studentessa di Economia a Torino, era stata ricoverata in rianimazione e intubata, ma è deceduta dopo 24 ore.