Caldo, due morti in Sardegna e uno a Genova | In Francia deceduta una bambina fragile

Il caldo non perdona e in queste ore aumenta il bilancio delle vittime in Europa e in Italia. Due persone sono morte in Sardegna, mentre si trovavano in spiaggia, e una a Genova, sempre a causa delle alte temperature. Le vittime sarde sono un 75enne, che è stato stroncato da un malore a Budoni, sulla costa nord orientale, e un 60enne, anche lui colto da un malore, a San Teodoro, sulla spiaggia di Lu Impostu, non distante dal luogo della prima tragedia. In entrambi i casi è stato chiamato il 118, che ha provato invano a salvare le due persone. In Sardegna le temperature in questi giorni hanno superato i 40 gradi.