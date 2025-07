Pronto soccorso sempre più affollati dal Nord al Sud dell'Italia a causa dell'emergenza caldo di questi ultimi giorni. "Stanno aumentando gli accessi nei punti di primo soccorso e registriamo al momento una impennata dal 5 al 20% in più di entrate", afferma il presidente della Società italiana di medicina di emergenza urgenza (Simeu), Alessandro Riccardi. Maggiore affollamento si rileva nelle città più calde e anche nelle zone turistiche. "Registriamo un'alta percentuale di malori in persone pluripatologiche, nei pazienti cronici o tra gli anziani, perché in questi soggetti le ondate di calore possono aggravare patologie preesistenti e portare a manifestazioni acute", spiega Riccardi.