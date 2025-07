La Lombardia e altre 12 Regioni fermano i lavori all'aperto per il caldo record | Temperature sopra i 40 gradi in mezza Europa

Il caldo intenso ha investito tutta l'Europa, con temperature record oltre i 40 gradi dalla Francia alla Germania, dalla Grecia alla Spagna. In Italia le Regioni cercano di prevenire i malori di chi lavora all'aperto. In Lombardia, dal 2 luglio e al 15 settembre, sarà vietata l'attività lavorativa all'aperto tra le 12:30 e le 16 nelle aree edili, cave, aziende agricole e florovivaistiche. Lo prevede un'ordinanza del presidente della Regione, Attilio Fontana, dopo una riunione con le organizzazioni sindacali e i datori di lavoro convocata dall'assessore al Welfare, Guido Bertolaso, in merito al caldo record degli ultimi giorni. Il divieto sarà in vigore nei giorni in cui sarà segnalato un livello di rischio "alto" sulla mappa aggiornata sul sito www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/.