Insegna del grattacielo di Milano, il caldo estremo dietro il collasso?

Le alte temperature, comunque, possono causare l'espansione dei materiali metallici, come l'acciaio, che compongono la struttura dell'insegna. Inoltre, il caldo potrebbe aver influito sul comportamento dei materiali adesivi utilizzati per fissare l'insegna, compromettendo la tenuta. Tuttavia, l'ipotesi del caldo come causa non è ancora confermata. Le autorità competenti, tra cui i vigili del fuoco e i tecnici di manutenzione, stanno esaminando la situazione per determinare le cause precise del cedimento. Sebbene il caldo intenso possa aver contribuito al cedimento dell'insegna, è necessario attendere i risultati delle indagini tecniche per confermare questa ipotesi. Nel frattempo, la zona è stata messa in sicurezza.