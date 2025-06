Il Dritto, Il Curvo e lo Storto: storia delle tre torri di Milano che dominano CityLife

La torre Allianz, il Dritto - Il Dritto, o Torre Allianz, disegnata dal giapponese Arata Isozaki. Con i suoi 209,2 metri di altezza, è l'edificio più alto d'Italia per numero di piani (50), misurando circa 260 metri con l'antenna. In onore di questo primato il 22 novembre 2015 è stata issata sulla sommità della torre una copia fedele della Madonnina, in omaggio dell’edificio più alto del capoluogo meneghino. Sempre nel 2015 la torre è stata eletta dalla società di data mining Emporis, il terzo grattacielo più bello dell’anno. Per salire agli ultimi piani gli ascensori laterali esterni offrono una vista mozzafiato sulla città. All’interno c’è il murale più grande del mondo, certificato dal Guiness dei primati. Si intitola "Il giro del mondo in 50 piani", si sviluppa lungo le scale dell’edificio per 207 metri e rappresenta un viaggio intorno al mondo attraverso il disegno di skyline e di edifici iconici. Il progetto è stato realizzato da Orticanoodles, un collettivo di arte urbana.