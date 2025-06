Il caldo colpisce anche il Mar Mediterraneo: fino a 5 gradi sopra la media | Allarme dei biologi: "Molti pesci sono a rischio"

Copernicus Marine Service fornisce dati marini gratuiti e ad accesso aperto a supporto del monitoraggio della salute degli oceani. "Monitorare le anomalie della SST (la Sea Surface Temperature, in italiano la Temperatura Superficiale Marina, ndr) è essenziale per comprendere meglio l'impatto dei cambiamenti climatici, anticipare eventi meteorologici estremi e gestire i rischi per la biodiversità marina e le comunità costiere", si legge su sito di Copernicus.