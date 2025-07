Indumenti, orari e prevenzione: cosa prevede la bozza del protocollo del lavoro sul caldo

Un "ampio e automatico ricorso agli ammortizzatori sociali in tutte le ipotesi di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, anche in caso di lavoro stagionale", ma anche un aiuto alle modifiche dell'orario di lavoro. Sono alcuni dei punti previsti dalla bozza del "Protocollo quadro per l'adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legate alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro" che mercoledì sarà sul tavolo della ministra del Lavoro Marina Calderone. Nel documento si parla anche dell'adozione di buone prassi che riguardano informazione e formazione, sorveglianza sanitaria, abbigliamento e indumenti, e riorganizzazione dei turni.