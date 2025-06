Scuola, i docenti insorgono: "Troppo caldo in aula. Non si può insegnare con 40 gradi"

Sono settimane calde, non solo metaforicamente, nelle scuole italiane. Mentre vanno ormai in archivio gli esami di maturità, si inizia a riflettere sulla possibilità di continuare ad assicurare le attività scolastiche in questi torridi giorni d'estate. Non solo "sudate carte" ma anche "sudati studenti e sudati professori", viste le temperature. L'allarme arriva dal Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei diritti umani: "Le condizioni meteo sono troppo estreme per garantire condizioni ambientali compatibili con i principi costituzionali di tutela della salute". Se davvero, come si prevede, il termometro arriverà a toccare i 40 gradi già a inizio luglio in gran parte della Penisola, sarà difficile per chiunque popolare le aule. Per questo Il Coordinamento aveva esortato "l'avvio urgente di un piano nazionale per l'adattamento climatico delle scuole, con priorità per le Regioni del Centro-Sud". Si chiedeva un intervento forte, spinto magari dall'intervento diretto del Ministro dell'Istruzione e del Merito. Il problema d'altra parte non esiste solo nell'immediato, anzi. Le alte temperature potrebbero essere un problema anche e soprattutto all'inizio del prossimo anno scolastico, con il ritorno a pieno regime di alunni, professori e personale ATA negli edifici preposti.