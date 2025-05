Arriva il caldo e torna la stretta delle scuole sul dress code: 3 studenti su 10 devono rispettare un "codice" sull’abbigliamento

Una situazione che, però, è tutt’altro che isolata. Come segnala un’indagine condotta dal portale Skuola.net - che ha chiamato in causa 2.800 alunni di scuole medie e superiori - circa 3 studenti su 10, infatti, devono fare i conti - non solo durante la stagione estiva - con un regolamento d’istituto che vieta quei capi d’abbigliamento considerati “poco consoni” all’ambiente scolastico, come canottiere, pantaloni strappati, gonne e pantaloncini.