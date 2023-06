Messico, caldo record: scuole chiuse nello stato di Coahuila

Il Messico fa i conti con un'ondata di caldo record, con temperature che negli ultimi giorni hanno superato i 40 gradi.

Il governo dello Stato settentrionale di Coahuila ha deciso di chiudere le scuole pubbliche, per proteggere i più piccoli. Gli alunni seguiranno le lezioni da casa per non esporsi alle temperature troppo elevate. Le scuole rimarranno chiuse fino alla fine dell'anno scolastico, prevista per il 10 luglio. La circolare rilasciata dal governo locale invita inoltre a non festeggiare promozioni e diplomi durante le ore più calde del giorno.