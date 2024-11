Un'automobile avrebbe investito un gruppo di persone che stava facendo attività fisica nei pressi dello stadio di Zhuhai in Cina. In rete circolano alcune immagini dell'accaduto, ma al momento non ci sono notizie certe. Secondo il Mirror ci sarebbero "diversi feriti". I media locali ne indicano una ventina. L'autista del veicolo, un 62enne, sarebbe stato arrestato. Le ragioni del suo gesto sono ancora da chiarire.