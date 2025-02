Ucraina, a Parigi il summit con i principali leader europei | Trump: "Zelensky sarà coinvolto nei negoziati"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.090. Lunedì a Parigi i leader europei sono chiamati a raccolta per non essere esclusi dalla partita a due Washington-Mosca. "Il summit vedrà impegnati i capi di governo di Germania, Gb, Italia, Polonia, Spagna, Olanda e Danimarca", conferma l'Eliseo. Intanto a Riad il negoziato tra Usa e Russia muove i primi passi. L'inviato della Casa Bianca per il Medioriente Steve Witkoff conferma la sua partenza per l'Arabia Saudita in vista dei colloqui con dirigenti russi per la pace in Ucraina. E, mentre fonti di stampa affermano che gli Usa vogliono raggiungere il cessate il fuoco entro Pasqua, Trump dichiara: "Penso che Putin voglia finire la guerra, e presto". Poi aggiunge: "Anche Zelensky vuole finirla. Il leader ucraino sarà coinvolto nei negoziati".