Elezioni in Germania: vince la Cdu, l'ultradestra Afd seconda | Il segretario del primo partito: "Merz sarà il nuovo cancelliere"

Per il resto, a poche ore dal voto, salutato da Donald Trump come "un grande successo per la Germania e per l'America", sono già partiti i segnali per le future trattative. "I negoziati dovranno essere veloci. Il mondo non ci aspetta. La Germania deve avere un governo affidabile", ha scandito Merz, prima di lanciare la festa del partito che ritorna al timone del Paese. L'alleato bavarese della Csu Markus Soeder ha ribadito il veto su una coalizione con i Verdi: "Robert Habeck ha perso, devono andare all'opposizione. Se i liberali ce la facessero, sarebbe meglio governare con loro e i socialdemocratici, che hanno già promesso un rinnovamento".