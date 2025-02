Elezioni in Germania, seggi aperti fino alle 18: sono 59 milioni gli elettori chiamati alle urne

Si tratta di una cifra notevolmente inferiore rispetto alle elezioni del 2021, quando erano stati registrati 47 partiti. Il calo è probabilmente dovuto al fatto che i partiti più piccoli hanno avuto meno tempo per trovare candidati e raccogliere le firme necessarie per la registrazione a causa delle elezioni anticipate. In queste elezioni, Spd, i Verdi, la Fdp, l'AfD, Die Linke, i Liberi Elettori, il Volt, il Partito Marxista-Leninista di Germania (Mlpd), l'Alleanza Germania e l'Alleanza Sahra Wagenknecht (Bsw) sono rappresentati in tutti i 16 stati con liste statali. La Cdu è rappresentata ovunque tranne che in Baviera, mentre la Csu è rappresentata solo in Baviera. Non tutti gli altri partiti sono presenti sulle schede elettorali di tutti i Laender. Ciò significa che sulle schede elettorali compaiono anche nomi di partiti meno noti.