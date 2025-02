I partiti politici tedeschi: programmi e visioni a vonfronto

Le principali formazioni politiche in Germania sono: CDU/ CSU abbreviazioni per Christlich Demokratische Union Deutschlands (Unione Cristiano-Democratica di Germania) e Christlich-Soziale Union in Bayern (Unione Cristiano-Sociale in Baviera). CDU e CSU costituiscono un gruppo parlamentare unico nel Bundestag, noto come Unionsparteien (Partiti dell'Unione). Inoltre, c'è il Sozialdemokratische Partei Deutschlands abbreviato in SPD. Quindi Bündnis 90/Die Grünen (Alleanza 90/I Verdi), partito formatosi dalla confluenza di Alleanza 90, partito nato nella Germania Est, e I Verdi, partito nato nella Germania Ovest. A parte Alternative für Deutschland, abbreviato in AfD (Alternativa per la Germania).