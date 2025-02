Chi è Alice Weidel, nuova leader dell'AfD in corsa per diventare cancelliera

Lei, economista, non lo ha mai mollato, mostrandosi evidentemente diversa da molti predecessori: i vari Joerg Meuthen, Frauke Petry, Bernd Lucke, tutti dirigenti del partito che hanno di volta in volta abbandonato, denunciando derive ritenute "inaccettabili". Nata il 6 febbraio 1979 a Kempten, in Baviera, Weidel è diventata una delle figure più prominenti dell'AfD, partito noto per le sue posizioni di destra estrema e ultra-nazionaliste.