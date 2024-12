"Qualcosa deve cambiare finalmente in Germania, dobbiamo poter vivere di nuovo al sicuro, non dobbiamo mai più piangere per una madre che ha perso suo figlio in modo così brutale e insensato". Lo ha detto la leader dell'AfD, Alice Weidel, al comizio dell'ultradestra a Magdeburgo. "Dopo il tempo del lutto arriva il tempo dei fatti. Il tempo per fare domande e pretendere risposte", ha sottolineato Weidel facendo a più riprese riferimento alla sicurezza.