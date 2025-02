Come funziona il sistema elettorale tedesco

È prevista una soglia di sbarramento del 5%: ogni partito deve o coalizione deve aver ricevuto almeno quella percentuale dei secondi voti a livello nazionale per essere rappresentato nel Bundestag. Esistono però due casi in cui non è necessario rispettare questa soglia del 5%. Il primo caso riguarda i partiti che ottengono tre mandati diretti attraverso i primi voti: per loro si trasformano in seggi i voti di lista della parte proporzionale, anche se in generale non sono andati oltre il 5%. Anche se questa eccezione è stata formalmente abrogata, a queste elezioni, viene ancora applicata. Il secondo caso di eccezione riguarda i partiti che rappresentano le minoranze nazionali, che non sono obbiligati a raggiungere la soglia del 5%.