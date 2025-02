Come funziona il voto di sfiducia in Germania

In Germania si utilizza il voto di sfiducia costruttivo. Esso consiste nell'impossibilità da parte del Bundestag di votare la sfiducia al governo in carica se allo stesso tempo non concede la fiducia a un nuovo esecutivo. In questo modo un governo, nonostante abbia perso la maggioranza parlamentare, può continuare a rimanere in carica nel caso in cui le forze politiche in parlamento non riescano ad accordarsi per formare un nuovo governo. Le modalità del voto di fiducia costruttivo sono disciplinate dall'articolo 67 della Legge fondamentale tedesca (Grundgesetz).