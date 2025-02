Elezioni in Germania, la locomotiva d'Europa si è inceppata: ecco quanto "pesa" l'economia alle urne

Le elezioni in Germania del 23 febbraio si svolgono in un contesto economico complesso, segnato da un rallentamento industriale e da un export in calo. La Germania, storicamente considerata la “locomotiva d’Europa”, mostra segnali di affanno che non si vedevano dai tempi dei lockdown del 2020. I dati più recenti restituiscono un quadro poco incoraggiante: la produzione industriale è scesa del 2,4 per cento su base mensile a dicembre, mentre per tutto il 2024 si registra un calo complessivo del 4,5 per cento. La situazione è resa ancora più delicata dal contesto internazionale, con tensioni geopolitiche e variazioni del costo dell’energia che stanno influenzando i tradizionali settori trainanti dell’economia tedesca.