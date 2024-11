Germania, a ottobre fallimenti aziendali aumentati del 48% in un anno

Il numero di persone o società che hanno dichiarato fallimento a ottobre 2024 in Germania è aumentato del 48 per cento rispetto allo stesso mese dello scorso anno. L'istituto Leibniz per la ricerca economica mette in luce la crescita preoccupante del fenomeno nell'ultimo mese, quando 1.530 società hanno dichiarato fallimento, il dato più alto relativo a questo mese registrato negli ultimi 20 anni. L'Istituto parla di una "tempesta perfetta caratterizzata da una prolungata debolezza economica e da un drastico aumento dei costi, che mette in difficoltà sempre più aziende''.