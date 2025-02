Elezioni federali in Germania il 23 febbraio, tutto quello che c'è da sapere

In pole position per questa carica c'è il leader della Cdu Merz. Il 69enne leader conservatore spera di riportare l'Unione al potere sfruttando l'impopolarità di Olaf Scholz. L'anti-Merkel punta sulla sicurezza, sul rigore di bilancio e su una politica di immigrazione più severa. Recentemente ha però inciampato in materia di migranti, dopo aver spinto la Cdu a infrangere un tabù, unendosi con Afd per approvare di stretta misura alla Camera dei deputati una proposta di legge volta a inasprire la politica di immigrazione tedesca. A tal proposito, Merz aveva minimizzato affermando di non intendere allearsi con Afd. Ma la sua manovra ha scatenato reazioni indignate (migliaia di persone erano scese in piazza a Berlino) compresa quella di Angela Merkel: de facto si è vista una scissione sulla materia nel partito.