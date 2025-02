Germania, Merz (Cdu) chiude all'estrema destra: "Non collaboreremo mai con Afd"

In Germania, all'indomani delle forti proteste per l'asse con l'Afd sulla mozione migranti passata la settimana scorsa al Bundestag, i cristiano-democratici chiudono all'ultradestra. "Noi possiamo assicurare una cosa: con il partito che si fa chiamare Alternative fuer Duetschland non collaboreremo, né prima, né dopo. Mai", assicura il leader della Cdu e candidato cancelliere, Friedrich Merz, parlando da Berlino al congresso di partito. Le sue parole sono state accolte con una doppia ovazione dai delegati della Cdu in sala.