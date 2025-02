Protesta a Berlino contro la Cdu e l'ultradestra di Afd, polizia: sono in 160mila

Sono centinaia di migliaia le persone scese in strada a Berlino per partecipare alla manifestazione contro la Cdu di Friedrich Merz e l'ultra destra di Afd, che hanno votato insieme la proposta di chiusura sull'immigrazione. Secondo quanto afferma la portavoce della polizia, a protestare per le strade della capitale sono in 160mila, 250mila secondo gli organizzatori. Le forze dell'ordine si aspettavano un corteo di circa 20mila persone.