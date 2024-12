Germania, il Bundestag revoca la fiducia a Scholz: elezioni anticipate il 23 febbraio

"La politica non è un gioco", ha affermato Scholz nel dibattito che ha preceduto il voto di fiducia, puntando il dito contro il partito liberale Fdp per il crollo della coalizione di governo. Il cancelliere tedesco ha accusato i liberali di aver "sabotato il proprio governo" e di "teatralità, che non danneggia solo l'immagine di un singolo governo, ma anche di questa stessa democrazia".