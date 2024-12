Politico sceglie Giorgia Meloni come "persona più potente d'Europa"

Meloni "ha fatto notizia a livello mondiale diventando la prima donna presidente del Consiglio in Italia, ma pochi avrebbero previsto la sua lunga permanenza al potere", prosegue il portale. Gli analisti "ritenevano che le lotte interne avrebbero inevitabilmente spaccato la sua coalizione di governo di destra, e a Bruxelles non c'era entusiasmo per lei. Ma negli ultimi due anni Meloni ha consolidato il suo governo come uno dei più stabili dell'Italia post-bellica. Nonostante il Paese sia gravato da un debito pubblico pari al 137% del Pil, le previsioni economiche non sono così fosche da spaventare gli investitori stranieri, attratti da un clima politico insolitamente tranquillo".