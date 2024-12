L'Italia e mezza Europa fermano l'asilo ai siriani: cresce la paura di una nuova emergenza migranti

I siriani, d'altra parte, per anni hanno occupato il primo posto nella lista delle nazionalità a cui veniva riconosciuto lo status di rifugiato, proprio a causa della sanguinosa guerra civile in corso, accompagnata dalla feroce repressione attuata dai vertici del regime. Nell'ultimo anno, però, si erano levate più voci - tra queste l'Italia - a favore di una normalizzazione dei rapporti con Damasco, anche per agevolare il rientro dei rifugiati in certe zone del Paese, considerate ormai sufficientemente stabili. Si trattava in realtà di un'operazione decisamente azzardata dal punto di vista del diritto, secondo vari osservatori come ong e agenzie internazionali.