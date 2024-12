Siria, Piantedosi: "Allerta massima, intelligence al lavoro" | Muhammad Bashir nuovo premier del governo di transizione

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas che ha coinvolto Libano, Siria e Iran giunge al giorno 431. Dopo lo sconvolgimento portato dall'offensiva ribelle e dalla caduta del regime di Assad, il ministro Matteo Piantedosi riferisce che "il livello di allerta è massimo proprio perché non c'è uno scenario già definibile" e che "l'intelligence italiana è al lavoro". Sarà Muhammad Bashir, e non l'esiliato ex premier siriano Riad Hijab o l'attuale primo ministro Muhammad Jalali, il capo del governo di transizione a Damasco. Bashir è il premier del "governo di salvezza", che da anni amministra nel nord-ovest siriano le aree sotto controllo di Hayat Tahrir ash Sham (Hts), il gruppo guidato da Abu Muhammad Jolani (Ahmad Sharaa). Il gruppo estremista annuncia che non imporrà il velo alle donne, né limiterà la loro libertà. Joe Biden assicura: "Non permetteremo che l'Isis si ristabilisca in Siria".