Giorgia Meloni è tra i leader più influenti in Ue: il premier promosso a pieni voti dalla testata giornalistica Politico

Il premier italiano è stato promosso da Politico Europe, l'edizione europea della testata giornalistica americana, che ha stilato la lista delle personalità del 2024. Il capo del governo italiano ottiene il primo posto nella categoria "Doers", ossia i leader più fattivi e concreti nella messa in campo delle loro politiche. Meloni viene descritta come "camaleonte", capace di sfidare "le aspettative" e di sorprendere nella sua politica nei confronti della Russia.

Giorgia Meloni è tra i leader politici più influenti in Ue.

Tgcom24

"Il prossimo anno elettorale sarà cruciale per Meloni, che è anche presidente dei Conservatori e Riformisti europei", sottolinea la testata, osservando come non sia "un segreto che il Partito popolare europeo di centrodestra abbia corteggiato la leader italiana, forse con un occhio a un'alleanza post-elettorale che potrebbe ridisegnare il panorama politico europeo".