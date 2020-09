Giorgia Meloni eletta presidente del partito dei Conservatori e Riformisti europei

Giorgia Meloni è stata eletta presidente del partito dei Conservatori e Riformisti europei. La nomina del leader di Fratelli d'Italia, decisa in una riunione dell'Ecr Party, è stata approvata all'unanimità. “Meloni è attualmente l'unica donna leader sia di un partito politico europeo sia di un importante partito italiano", si legga in una nota. "E' un onore, ci batteremo per un’Europa confederale di Stati Liberi e Sovrani", ha detto la Meloni.