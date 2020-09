Scuola, Meloni: "Il governo ha affrontato il tema scuola con presunzione"

Giorgia Meloni torna a parlare della riapertura della Scuola e punta il dito contro il Governo reo, secondo lei, di aver affrontato il "tema con presunzione".



"Nessuno mette in dubbio che fosse difficile, però quando tu affronti le cose con questa presunzione, senza accettare consigli, senza chiedere aiuto, senza muoverti per tempo e poi non concludi nulla è normale che la gente si arrabbi", dichiara la leader di Fratelli d’Italia ospite di Nicola Porro a "Quarta Repubblica".



"Io non avrei concentrato la mia attenzione sui banchi a rotelle", ha sottolineato la Meloni che poi ha aggiunto: "Non si è minimamente pensato ai bambini disabili e gli insegnanti di sostegno che non ci sono".