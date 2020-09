Scuola, Conte papà per un giorno: "Ho accompagnato mio figlio fino all'ultimo miglio". La preside: "Ha fatto bene" 

"Adesso che mio figlio è un po' più grande l'ho accompagnato fino all'ultimo miglio poi è andato da solo - ha dichiarato Conte - mi sembra corretto nei confronti dell'istituto che io abbia solo la veste di padre e non di presidente del Consiglio". I ragazzi sono stati accolti dalla preside Carla Costetti.

"Penso che il presidente Conte sia una figura che deve restare un po’ in secondo piano, va a tutela del figliolo. Questo non è né meglio né peggio: purtroppo ci sono ruoli in cui non si può esercitare l’essere genitori con le libertà con cui si vorrebbe”. Così la preside Costetti che incalzata dalle domande dei cronisti riguardo la situazione all'interno della scuola ha detto: "A luglio avevamo già ordinato 750 banchi che abbiamo comprato come scuola, con i soldi dati dal governo - e ha poi aggiunto - se il premier fosse venuto gli avrei detto buongiorno!".