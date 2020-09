Rientro in classe, il preside risponde agli studenti: ecco quello che c'è da sapere

A pochi giorni dall’inizio del nuovo anno scolastico, sono tanti i ragazzi e le famiglie che non hanno ancora ben chiare le regole che dovranno seguire in classe, atte a contrastare eventuali contagi da Covid-19. Questo sarà, infatti, un ritorno in aula molto particolare, a causa della pandemia in atto. Per fare un pò di chiarezza e aiutare gli studenti ad affrontare il più serenamente possibile il fatidico primo giorno di scuola, Skuola.net ha organizzato un’intervista live dedicata proprio al back to school, coinvolgendo un esperto: Mario Rusconi, Presidente Associazione Nazionale Presidi Lazio. L'appuntamento è per giovedì 10 settembre alle 15.30.