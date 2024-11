Germania, il cancelliere Scholz affronterà il voto di fiducia il 16 dicembre

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz affronterà il voto di fiducia. L'appuntamento sarà in Parlamento a Berlino il 16 dicembre. Lo afferma l'Spd, confermando quindi le indiscrezioni di stampa. Si potrebbe così aprire la strada a elezioni lampo in Germania, dopo la crisi di governo aperta dall'ex ministro delle Finanze Christian Lindner. Se infatti il capo del governo non riceverà la fiducia, il presidente Frank-Walter Steinmeier avra 21 giorni per sciogliere il Bundestag e indire nuove elezioni.