Francia e Germania: i motivi della crisi e perché ci riguardano da vicino

Cosa è successo in Germania - Dopo la rottura della coalizione di governo - conosciuta come "coalizione semaforo" - tra i Socialdemocratici, i Verdi e i Liberali Democratici di Fdp, il cancelliere Olaf Scholz ha annunciato elezioni anticipate per il 23 febbraio 2025. La crisi è stata scatenata lo scorso novembre dal licenziamento del ministro delle Finanze, Christian Lindner, leader di Fdp, a causa di disaccordi sul bilancio e sul finanziamento del sostegno militare all'Ucraina. Dopo il licenziamento, due dei tre ministri dell'Fdp hanno rassegnato le dimissioni, segnando di fatto la fine del governo. Uno dei principali fattori scatenanti che ha fatto saltare il banco è stato il disaccordo sul bilancio federale: la coalizione non è riuscita a trovare un accordo su come allocare i fondi, in particolare quelli destinati al programma di azione per il clima e al sostegno militare all'Ucraina.