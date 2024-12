Il crollo, con un Paese senza governo, senza una direzione precisa da seguire e senza Manovra finanziaria di fronte a un deficit pubblico da record, affonda le sue radici nella serata shock del 9 giugno. Sconfitto sonoramente alle elezioni europee, vinte secondo ogni previsione da Marine Le Pen, Emmanuel Macron prende tutti in contropiede e in diretta tv annuncia di aver già disposto lo scioglimento dell'Assemblée Nationale. Afferma di farlo per chiedere la fiducia ai francesi per andare avanti, ma nessuno approva la scelta, tutti prendono le distanze, consapevoli che quella fiducia nei secondi cinque anni di Macron non c'è da parte dei francesi.