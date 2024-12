Se cade il governo, "circa 18 milioni di francesi vedranno la loro imposta sul reddito aumentare perché non avremo potuto far passare, con la finanziaria, l'indicizzazione all'inflazione delle fasce di imposta sul reddito". Lo ha detto in diretta tv il premier francese Michel Barnier che rischia di cadere per aver posto la questione di fiducia sulla Manovra 2025. "Auspico, ed è possibile" che le due mozioni di sfiducia non vengano votate, ha sottolineato.