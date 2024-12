Francia, il premier Michel Barnier rassegna le dimissioni

Il 53% dei francesi approva la sfiducia passata ieri contro il governo del premier Michel Barnier, ma l'82% si dice preoccupato pe il futuro del Paese. Questo quanto emerge da un sondaggio condotto dall'istituto Toluna Harris Interactive per l'emittente radiofonica "Rtl". L'81% esprime preoccupazione per l'economia, mentre l'80 per cento per l'aumento del deficit pubblico, che quest'anno dovrebbe superare il 6 per cento del Pil. Il 64% si dice inoltre favorevole alle dimissioni del presidente Emmanuel Macron.