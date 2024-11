Ok Ue ai conti dell'Italia, bocciata l'Olanda e Germania "non in linea"

La Commissione Ue promuove il bilancio dell'Italia e boccia i conti olandesi, mentre giudica "non in linea" il Documento programmatico di bilancio della Germania. Il Piano strutturale di bilancio del nostro Paese "soddisfa i requisiti" del nuovo Patto di stabilità, secondo Bruxelles, dal momento che "definisce un percorso fiscale credibile" per garantire che il debito pubblico vada verso un percorso discendente. Cartellino rosso invece ai Paesi Bassi, il cui Documento di bilancio viene giudicato "non in linea" con le raccomandazioni di spesa.