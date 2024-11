Concorso Agenzia delle Entrate 2024, 190 posti da funzionario: requisiti e domanda

Il titolo di studio richiesto dipende dalla classe di concorso per la quale ci si candida. In particolare:

- per i 60 posti da funzionario tecnico dei servizi tecnici e di logistica (codice concorso 60FT/TL) è richiesta la Laurea Ingegneria Civile e Ambientale (L-07); Ingegneria Industriale (L-09); Scienze dell’architettura (L-17); Scienze e tecniche dell’edilizia (L-23) oppure il diploma di laurea previgente in Ingegneria civile, edile, industriale, meccanica e per l'ambiente territorio, architettura, oppure la laurea magistrale in Ingegneria civile, edile, industriale, meccanica e per l'ambiente territorio, architettura;

- per i 6 posti da Funzionario tecnico Analisi banche dati (codice concorso 6FT/MI ) è richiesta la Laurea triennale (L) o titolo equiparato in Statistica (L-41); Ingegneria Civile e Ambientale (L-7); Scienze Economiche (L-33) oppure il diploma di laurea in Ingegneria Civile, Economia e commercio, Statistica, Scienze statistiche e attuariali;

- per i 40 posti da Funzionario gestionale Gare e contratti (codice concorso 49FG/GC-PC ) è richiesta la Laurea in Scienze dei servizi giuridici (L-14); Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione (L-16); Scienze politiche e delle relazioni internazionali (L-36); Scienze economiche (L-33) Scienze dell’Economia e della gestione aziendale (L-18) oppure il diploma di laurea previgente in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio;

- per gli 8 posti da Funzionario gestionale Monitoraggio acquisti (codice concorso 8FG/MA ) è richiesta la Laurea triennale in Ingegneria industriale, Statistica o diploma di laurea previgente o Laurea magistrale equivalente;

- per i 60 posti da Funzionario gestionale Contabilità e bilancio (codice concorso 67FG/CB-AU) è richiesta la Laurea triennale in Economia aziendale, Scienze economiche o diploma di laurea previgente o Laurea magistrale equivalente.