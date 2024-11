Concorso Garante della Privacy 2024, 12 posti: requisiti e domanda

Per poter candidarsi al concorso è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti: avere la cittadinanza italiana; avere compiuto 18 anni; godere dei diritti civili e politici; possedere l'idoneità fisica all'impiego; avere una posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva; non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo né destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né dichiarati decaduti o licenziati senza preavviso per aver conseguito l'impiego pubblico mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o, comunque, con mezzi fraudolenti. Inoltre, non bisogna avere riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato e non avere in corso procedimenti penali né amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione.