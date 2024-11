Concorso Regione Lazio, 54 ispettori e agenti fitosanitari: requisiti e domanda

Per poter partecipare a entrambi i concorsi è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti: avere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea (ma è richiesta la conoscenza adeguata della lingua italiana); avere compiuto 18 anni; possedere l'idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni; godere dei diritti civili e politici; avere una posizione regolare nei confronti degli obblighi militari. Inoltre, è necessario non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento né essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale perché conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. Non avere riportato condanne penali passate in giudicato. Infine, è necessario essere in possesso della patente di guida categoria B in corso di validità.