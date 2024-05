Per poter candidarsi e partecipare al concorso gli aspiranti carabinieri devono essere in possesso dei seguenti requisiti: età tra 17 anni e 24 anni (non compiuti) per i civili, fino ai 28 anni (non compiuti) per i militari. Per i minori è necessario il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale. Inoltre, bisogna godere dei diritti civili e politici e, se militari già in servizio, o congedati alla data del 31 dicembre 2020, è necessario essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado. Il diploma di istruzione secondaria di secondo grado o un titolo estero equipollente è richiesto anche ai militari in servizio dal 1° gennaio 2021 o partecipanti per la riserva civili e civili in possesso dell'attestato di bilinguismo.

Tra gli altri requisiti richiesti ci sono: condotta incensurabile; nessuna condanna per delitti non colposi; non essere imputati in procedimenti penali per delitti non colposi; se militari, nel caso di procedimento penale per delitti non colposi, non essere sottoposti a conseguente procedimento disciplinare; non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego nella pubblica amministrazione né licenziati per procedimento disciplinare o inattitudine alla vita militare o per inidoneità psico-fisica; non essere sottoposti a misure di prevenzione. Inoltre, non avere tenuto comportamenti inadeguati nei confronti delle istituzioni democratiche e lo Stato; non essere in una situazione incompatibile con lo status di carabiniere; possedere una idoneità psicofisica e attitudinale al servizio militare incondizionato. In questo caso è previsto un accertamento del requisito durante le prove d'esame.