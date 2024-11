Concorso docenti scuola secondaria 2024 in Provincia di Trento: requisiti e domanda

Per presentare la propria candidatura al concorso è necessario essere in possesso dei requisiti generali richiesti in tutti i concorsi pubblici, e cioè: cittadinanza italiana o di altro Stato dell'Unione europea, oppure essere familiare di un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea purché titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, oppure essere cittadino di Stati terzi e titolare del permesso di soggiorno UE per i soggiornanti di lungo periodo o titolare dello status di rifugiato ovvero dello stato di protezione sussidiaria. Inoltre, avere compiuto 18 anni; godere dei diritti civili e politici; avere l'idoneità fisica all'impiego. Non bisogna avere subito condanne che comportino l'interdizione dai pubblici uffici perpetua o temporanea e non avere subito condanne per i reati previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, o sanzioni interdittive agli incarichi nelle scuole o ad attività che comportino contatti diretti e regolari con i minori. Non avere subito condanne per reati che ostino all'assunzione in relazione al profilo professionale messo a concorso. Non essere stati dichiarati decaduti per lo svolgimento di attività incompatibile con il rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione o per avere conseguito l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. Per i cittadini soggetti all'obbligo di leva, essere in posizione regolare nei confronti di tale obbligo.