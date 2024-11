Bari, laureata in matematica lavora come bidella: "A volte i sogni devono fare i conti con la realtà"

Laureata in matematica con tante ambizioni e sogni che purtroppo hanno dovuto "fare i conti con la realtà" come racconta lei stessa al Corriere del Mezzogiorno. La storia di Annamaria Custode, 33enne di Ruvo di Puglia, è simile a quella di molti altri giovani lauerati costretti a fare compromessi tra le proprie ambizioni e la realtà di ciò che la vita offre. Quattro anni fa, la donna ha lasciato la sua Puglia per trasferirsi a Comacchio, in provincia di Ferrara per lavorare come collaboratrice scolastica. Per completare il percorso di laurea le sono serviti più dei tre anni canonici. Già da studentessa aveva affiancato allo studio diversi lavori tra cui le ripetizioni, con la speranza che un giorno, di arrivare alla cattedra. "Ho studiato per guardare la cattedra da un’altra prospettiva ma sono comunque felice dell’esperienza che ho fatto", racconta. Ha fatto la postina, la cameriera in pizzeria e l'assistente amministrativa a scuola.